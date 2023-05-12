Американскому послу пришлось извиняться перед «властями и народом ЮАР»

В МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) в пятницу, 12 мая, сообщили, что посол США Рубен Бриджети, заявлявший о поставках вооружения из ЮАР в Россию, признал, что «перешел черту» и извинился за свои слова, – передают СМИ.

В официальном сообщении дипломатического ведомства ЮАР, в частности, говорится: «После сегодняшней встречи посол США признал, что перешел черту. Бриджети безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР».

Ранее сообщалось, что посол США обвинил ЮАР в поставках боеприпасов Москве на российском корабле, который в декабре 2022 года находился в Кейптауне на военно-морской базе «Саймонстаун».

Претория, Иван Бабурин

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