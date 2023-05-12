Жителей Харьковской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области, освобожденной российскими войсками, в пятницу, 12 мая, выпустила обращение к жителям региона с рекомендацией эвакуироваться из-за участившихся ударов со стороны ВСУ, – сообщает ТАСС.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВГА Харьковской области, говорится: «Уважаемые граждане, жители освобожденных территорий Харьковской области! В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий».

«Российские силы контролируют 29 населенных пунктов в регионе, в которых проживают порядка 3 тыс. человек», – сообщал ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Москва, Иван Бабурин

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