Чешскому руководству не понравилось сравнение планов ЕС с планами Гитлера, сделанное Орбаном

Глава МИД Чехии Ян Липавский во время теледебатов на Чешском телевидении подверг критике заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего евроинтеграцию с планами Наполеона и Гитлера по объединению Европы, – сообщает в понедельник, 13 мая, общеевропейская медиа-платформа Euractiv.

Комментируя заявление венгерского премьера, Липавский на Чешском телевидении сказал: «Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт».

В свою очередь, присоединившаяся к дебатам чешская еврокомиссар Вера Юрова, отвечая на вопрос модератора, считает ли она Венгрию демократической страной, Юрова сказала: «Я сомневаюсь, что Венгрия является демократической страной. У меня есть давние сомнения в этом».

Напомним, что в пятницу, 12 мая, премьер-министр Венгрии Виктора Орбан в городе Веспрем на западе Венгрии заявил, что Адольф Гитлер тоже мечтал о европейском единстве и впоследствии обращался к идее «еще более тесного союза».

«Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер – все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве, и впоследствии обращались к идее «еще более тесного союза». План ЕС, так или иначе, провалится и пострадают от этого только европейцы» – заявил венгерский премьер.

Киев, Иван Бабурин

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