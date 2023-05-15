Кулеба: Зеленский собирает оружие по всей Европе не только для «контрнасупа»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 мая, заявил, что во время турне по Европе Зеленский собирает вооружения не только для предстоящего контрнаступления, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава украинской дипломатии написал: «Президент собирает оружие для контрнаступления, не только для конкретного контрнаступления, а и для войны».

В свою очередь Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в загородной резиденции британского премьера Чекерс сказал, что для начала контрнаступления Украине нужно еще немного времени.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава киевского режима сказал: «Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком много. Мы будем готовы, вы узнаете, через некоторое время. Я хочу быть с вами предельно честным, но не могу поделиться с вами некоторыми датами... У нас нет секретов от наших друзей, но у нас есть некоторые секреты от наших «соседей».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию и Ватикан, на следующий день он прилетел в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Тем же вечером он отправился к президенту Франции Эммануэлю Макрону в Париж.

В понедельник, 15 мая, Зеленский прибыл в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»