Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 15 мая, заявил, что Российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша «Меморандума Россия – ООН». Основной российский банк «Россельхозбанк», заточенный исключительно на финансовые расчеты по экспортным сельхозоперациям, остается под санкциями. Разовые транзакции, которые нам так «щедро» обещают в Вашингтоне и в Брюсселе, просто смехотворны, когда их подают как действенное решение проблемы. Предложенный генсекретарем ООН пакет работает только в части, касающейся обслуживания украинского коммерческого экспорта, российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия».

«Экспорт аммиака должен был быть запущен параллельно с выходом зерновых, но украинская сторона не хотела даже обсуждать этот вопрос. Год мы не видим ни малейших подвижек по выполнению второй части пакетной сделки», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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