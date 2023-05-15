Лукашенко привел силы ПВО Белоруссии в готовность №1

Президент Белоруссии Александру Лукашенко в ходе посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО в понедельник, 15 мая, принял доклад о переводе войск ПВО страны в состояние боевой готовности номер 1, сообщает «БелТА».

В ходе своего выступления Лукашенко сказал: «Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду, в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности – наши войска. Меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит, и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе».

Минск, Иван Бабурин

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