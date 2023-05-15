Небензя обвинил Киев в открытом подстрекательстве к терроризму

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 15 мая, заявил, что при попустительстве Запада киевский режим занимается открытым подстрекательством к терроризму, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами. В ряду его преступлений: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлена Татарского) и покушение на Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин. …Глава разведки (Украины,– прим. ред.) Кирилл Буданов прямо заявил о готовности «убивать россиян по всему миру». А государственное информационное агентство Украины УНИАН после покушения на Захара Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим».

«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке? Как могут молчать об этом генсекретарь и представители других международных организаций?!» – возмутился Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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