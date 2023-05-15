Кадыров рекомендовал обращаться к украинским спецслужбам всем, кому нужно что-то привезти из Европы в обход санкций

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 15 мая, делясь радостью по поводу возвращения своего любимого коня из Чехии, призвал всех, кому, что-то нужно вывезти из Европы, обращаться в украинские спецслужбы.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Друзья, у меня хорошие новости! Помните историю с кражей Зазу, моего скакуна, который первым взял на себя удар европейских санкций в 2014 году, стал жертвой западного произвола и годы находился в заточении на одной из конюшен Чехии? Так вот, теперь можно рассказать, что же тогда произошло на самом деле. …В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали – конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план – они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может. Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!»

«Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!))», – иронично призвал глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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