СМИ: Руководители Евросоюза планируют надавить на Сеул по вопросу поставок боеприпасов Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сон Йолем 22 мая в Сеуле на очередном саммите ЕС-Южная Корея «надавят» на Южную Корею в вопросе поставок боеприпасов в Украину, – сообщает в понедельник, 13 мая, общеевропейская медиа-платформа Euractiv.

Со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС издание пишет, что оба лидера Евросоюза попросят Южную Корею «быть более открытой» по вопросу поставок боеприпасов и другого военного оборудования на Украину.

«Проблема нехватки боеприпасов приобрела «большую остроту» в последние недели, учитывая подготовку к украинскому контрнаступлению. Европейские партнеры Украины ожидают, что Южная Корея предоставит военную помощь, поскольку заводам союзников понадобится несколько месяцев, чтобы нарастить производство, ситуация также усугубляется отсутствием большого количества взрывчатки на рынке»,– пишет Euractiv со ссылкой на одного высокопоставленного чиновника ЕС.

Со своей стороны глава корейского Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельского свободного университета Рамон Пачеко Пардо, отметил, что дилемма Южной Кореи по поставкам боеприпасов связана с нежеланием создать «опасный прецедент». В стране действует запрет на продажу боеприпасов воюющим государствам.

«Это создает прецедент: в случае передачи боеприпасов Украине любая другая страна, находящаяся в состоянии войны, потребует того же. Тогда Сеулу станет сложно сказать им «нет», – отметил эксперт.

Брюссель, Иван Бабурин

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