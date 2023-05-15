СМИ: Будапешт заблокировал выделение Украине военной помощи через Европейский фонд мира

Венгрия заблокировал выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн. из Европейского фонда мира, – сообщает в понедельник, 15 мая, итальянское агентство ANSA.

Со ссылкой на источник агенство пишет, что Будапешт, предположительно, потребовал, чтобы «фонд в будущем играл глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева».

Рим, Иван Бабурин

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