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Понедельник, 15 мая 2023, 20:51 мск

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СМИ: Будапешт заблокировал выделение Украине военной помощи через Европейский фонд мира

Венгрия заблокировал выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн. из Европейского фонда мира, – сообщает в понедельник, 15 мая, итальянское агентство ANSA.

Со ссылкой на источник агенство пишет, что Будапешт, предположительно, потребовал, чтобы «фонд в будущем играл глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева».

Рим, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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