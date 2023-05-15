Фон дер Ляйен призвала включить в очередной санкционный пакет запрет транзита товаров из ЕС через Россию в третьи страны

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 15 мая, заявила, что в следующий, одиннадцатый пакет санкций войдет запрет транзита товаров из ЕС через Россию в третьи страны, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава Еврокомиссии сказала: «Важно посмотреть, что у нас есть в пакете. В качестве предложения, прежде всего, то, что вы называете запретом на обход. Действительно, мы видели, что в некоторых третьих странах наблюдается огромный всплеск торговли европейскими товарами. Нарастающим образом за последний месяц. Здесь мы видим, что есть расхождение между тем, что отправляется из ЕС, проходит через Россию и затем оказывается в третьей стране. Поэтому мы обсуждаем вопрос о том, должен ли быть такой запрет на транзит в качестве сдерживающего фактора».

Брюссель, Иван Бабурин

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