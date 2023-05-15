Белый дом анонсировал новые санкции против участников военно-технического сотрудничества России и Ирана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге в понедельник, 15 мая, заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время введут дополнительные санкции против всех, кто вовлечен в Российско-Иранское военно-техническое сотрудничество, – сообщают СМИ.

В ходе онлайн-общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Мы продолжим навязывать расходы субъектам, участвующим в передаче иранского военной техники России для применения ее на Украине. … В ближайшие дни мы объявим о введении дополнительных ограничений в отношении тех, кто вовлечен в растущие военно-торговые отношения между Россией и Ираном. …Иран поставляет России главным образом беспилотные летательные аппараты (БЛА), а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков».

«Россия получила более 400 БЛА, в основном дроны-камикадзе типа Shahed. Также Москва ведет с Тегераном консультации о закупке более современных версий беспилотников. … Иран хочет закупить у России ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130, другую военную технику на миллиарды долларов. Со своей стороны, Россия, предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в сфере обороны, которое затрагивает производство ракет и электроники. Сотрудничество России и Ирана напрямую способствует дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке, представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана. Это полномасштабное оборонное партнерство пагубно как для Украины, так и для Ближнего Востока», – заявил журналистам представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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