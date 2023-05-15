Палестина призвала исключить Израиль из состава ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас во время выступления на мероприятии ООН, посвященном 75-й годовщине Накбы, или Катастрофы, которая отмечается 15 мая в память о изгнании сотен тысяч палестинцев с их земель в 1948 году после основания Израиля, призвал международное сообщество приостановить членство Израиля в ООН за препятствование выполнению резолюций ООН и международного права, – сообщает в понедельник, 15 мая, турецкое агентство Anadolu.

В ходе своего выступления Аббас заявил: «Сегодня мы официально требуем, в соответствии с международным правом и международными резолюциями, обеспечить соблюдение Израилем этих резолюций или приостановить членство Израиля в ООН. С 1947 года ООН приняла сотни резолюций, признающих права палестинского народа, но до сих пор ни одна резолюция не была реализована».

«Великобритания и Соединенные Штаты конкретно несут политическую и этическую ответственность непосредственно за Накбу (изгнание палестинцев в 1948 году после основания Израиля), потому что они принимали участие в том, чтобы сделать наш народ жертвой, когда они решили создать и насадить еще одно образование на нашей исторической родине для своих собственных колониальных целей».

«Эти страны хотели избавиться от своих евреев и извлечь выгоду из их присутствия в Палестине», – подчеркнул палестинский лидер и призвал международное сообщество взять на себя ответственность по защите палестинского народа.

«Мы подвергаемся насилию каждый день. Мы жалуемся каждый день. Мы призываем вас каждый день, пожалуйста, защитите нас, пожалуйста, защитите нас. Почему вы не защищаете нас? Разве мы не люди?», – завершил своей выступления Махмуд Аббас.

Со своей стороны глава ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала Израиль прекратить оккупацию и сказала: «Мы хотим, чтобы независимое Государство Палестина жило бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности, а Иерусалим был бы столицей обоих государств».

Следует отметить, что постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в личных письмах и министр иностранных дел Эли Коэн по дипломатическим каналам призвали постпредов других стран не участвовать в Накбе.

Согласно информации израильского канала N12, от участия в Накбе отказались представители 32 стран, в том числе: США, Канада, Великобритания, Украина и Италия.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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