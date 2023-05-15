В Пентагоне заявили, что прибывшие в ФРГ танки Abrams предназначены для тренировок киевских боевиков, а не для боев на Украине

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в понедельник, 15 мая, заявил, что 31 танк Abrams доставлен в Германию для обучения украинских военных, в бою они использоваться не будут, – сообщают СМИ.

Представитель Пентагона, в частности, сказал журналистам: «Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд. Украинские военные, по нашим оценкам прибудут на обучение в течение пары следующих недель. Танки предназначены только для обучения украинских войск, их не планируется использоваться в боевых условиях».

«Эти танки предназначены именно для обучения и не обязательно имеют вооружения, необходимые в бою…Танки, которые предназначены Украине, прямо сейчас проходят ремонтный процесс. Танки для Украины еще планируется еще обновить и подготовить для нужд Киева», – добавил Патрик Райдер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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