СМИ: У Пентагона заканчиваются деньги на оружие для Украины

Деньги, выделенные на вооружение Украины, могут закончиться у Пентагона уже к средине лета, в США обсуждают новый пакет помощи, – сообщает в понедельник, 15 мая, американское издание Politico.

Издание пишет, что «из одобренного Конгрессом США в декабре 2022 года и выделенного Украине пакета помощи в размере $48 млрд. осталось около $6 млрд, а это значит, что финансирование Соединенными Штатами военной помощи Киеву может иссякнуть уже к середине лета».

По мнению некоторых членов Конгресса, «финансирование военной помощи Украине должно продолжать поступать без перебоев, тем более что Киев готовится начать широкомасштабное контрнаступление». Так, например, сенатор от Республиканской партии Сьюзен Коллинз во время слушаний в Конгрессе заявила руководству Пентагона: «Очень важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что ей нужно для защиты и возвращения своей территории».

Politico также пишет, что высокопоставленное должностное лицо из администрации Джо Байдена заявило, что «Белый дом уже обсуждает новый пакет и он будет рассчитан на продолжение поддержки Украины. Пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но администрация полностью отдана поддержке Киева во время и после войны в долгосрочной перспективе».

«Сейчас Конгресс США работает не в том составе, который утвердил финансирование военной помощи Украине в декабре 2022 года (бюджет был рассчитан до конца финансового года – 30 сентября 2023-го), кроме того, сейчас не тот же набор обстоятельств. На этот раз любое предложение Белого дома в конце лета может наткнуться на безумные дебаты о лимитах долга и почти наверняка встретит сопротивление со стороны небольшой, но громкой группы республиканцев, желающих сократить расходы на Украину», – отмечается в публикации Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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