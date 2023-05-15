Китай назвал проблемой стремление США установить в мире «порядок, основанный на правилах»

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности в понедельник, 15 мая, назвал проблемой стремление США и других Западных стран установить в мире «порядок, основанный на правилах», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Так называемый порядок, основанный на правилах, весьма проблематичен в юридическом и практическом смыслах. Введению односторонних санкций Соединенными Штатами и другими странами нет оправданий. И едва ли односторонние санкции пользуются широкой поддержкой или признанием со стороны международного сообщества».

Что касается урегулирования конфликта на Украине, Чжан Цзюнь призвал страны не «подливать масла в огонь», а создать условия для продвижения диалога.

«Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров. Всем сторонам следует создать условия для продвижения диалога и переговоров вместо подливания масла в огонь и эскалации напряженности», – подчеркнул китайский постпред.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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