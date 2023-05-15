Кадыров пообещал въехать на Т-72 в Киев и проводить денацификацию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 15 мая, заявил, что «на танках Т-72, раскалывая Абрамсы, как орешки, мы будем въезжать в Киев и проводить денацификацию».

Видеоролик, в котором Кадыров разъезжает на танке Т-72, глава Чечни сопроводил такой подписью: «Абрамсы? Хех! Детская педальная машинка ваш Абрамс. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством Майбаха. Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. С ним любая атака как рыбалка на яхте – одно удовольствие!»

«А самое главное – эффектный, узнаваемый и грозный внешний вид. На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы, как орешки! Ждите!», – заключил Рамзан Кадыров.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»