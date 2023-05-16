Реперов, читающих треки о наркотиках, будут сажать

Статс-секретарь – зам.главы МВД РФ Игорь Зубов на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме РФ во вторник, 16 мая, заявил, что рэперы, которые читают треки о наркотиках, после 2024 года могут попасть в России под уголовную ответственность, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, как быть с рэп-исполнителями, которые нередко затрагивают тему наркотиков в своих треках, Зубов сказал: «Уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения. Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности».

«Если они будут продолжать, будем сажать. А куда деваться! Пусть готовятся тогда. Но – после 2024 года», – отметил Зубов.

Москва, Иван Бабурин

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