Захарова назвала пособниками террористов тех, кто поддерживает киевский режим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 16 мая, назвала пособниками террористов «тех, кто оправдывает киевский режим».
Комментируя заявление главы украинской разведки, Захарова в своем Telegram-канале написала: «Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина: «Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».
«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов», – резюмировала представитель российского МИДа.
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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