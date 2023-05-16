СМИ: В результате российской ракетной атаки в Киеве поврежден американский ЗРК Patriot

Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в результате российского удара получил повреждения, – сообщает во вторник, 16 мая, телеканал CNN.

Со ссылкой на источники в администрации телеканала сообщает, что «США проводят оценку повреждений ЗРК Patriot, пострадавший в результате ракетного удара России. Patriot не уничтожен полностью, а только поврежден. По результатам изучения повреждений будет принято решение, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение в США».

Ранее сегодня минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве ЗРК Patriot, переданный Соединенными Штатами украинской стороне.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»