Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по иску Украины к России

Публичные слушания по иску Украины к России от 2017 года о финансировании терроризма в Донбассе и дискриминации в Крыму проведет 6-14 июня Международный суд ООН в Гааге, – сообщает РИА Новости.

В заявлении, опубликованном на сайте МУС ООН, в частности, говорится: «Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (иск Украины против Российской Федерации) со вторника 6 июня по среду 14 июня 2023 года. Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге».

Гаага, Иван Бабурин

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