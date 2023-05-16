Столтенберг раскрыл, кто будет командовать «контрнаступлением» Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 16 мая, заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать необходимую поддержку контрнаступлению, но оперативные решения будет принимать Украина, – сообщает телеканал-иноагент «Дождь»*

Отвечая на вопрос о возможном «контрнаступлении» Украины в интервью телеканалу, глава блока НАТО сказал: «Все оперативные решения будут принимать сами украинцы, мы просто поддерживаем Украину в процессе освобождения территории. Как это будет происходить: за одно большое наступление или за несколько отдельных наступлений, – это будут решать сами украинцы, а не страны НАТО. Мы же должны оказывать необходимую поддержку столько, сколько потребуется».

«Приветствую решение Великобритании поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности. Украине нужно больше боеприпасов, оружия. Виды поддержки меняются со временем. Надеюсь, что на июльском саммите в Вильнюсе члены НАТО заявят о продолжении поддержки Украины и поставках новых видов вооружения», – отметил Столтенберг.

*Организация признана в России иностранным агентом

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»