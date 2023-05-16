Конгрессмены и Джо Байден не договорились о предотвращении дефолта США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти после встречи с президентом Джо Байденом с лидерами Конгресса на брифинге во вторник, 16 мая, заявил, что Белый дом и Конгресс еще далеки от преодоления разногласий в вопросе о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Маккарти сказал: «Мы все еще очень далеки друг от друга. Возможно достичь сделки к концу недели. Не так сложно прийти к соглашению Один из главных итогов встречи – это то, что мы с президентом Байденом согласились назначить переговорщиков, которые будут работать над компромиссом».

Позже сегодня телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник сообщил, что на фоне неразрешенной ситуации вокруг госдолга президент США Джо Байден отменяет запланированные ранее поездки в Австралию и Папуа – Новую Гвинею.

Согласно данным телеканала, у Байдена были планы провести за границей 8 из 16 дней, которые остались у США до наступления дефолта в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга. Однако, в сложившейся ситуации американский лидер вернется в Вашингтон сразу после посещения Японии, где на этой неделе пройдет саммит стран G7.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что если Конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований, то уже 1 июня Соединенные Штаты не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства.

Вашингтон, Иван Бабурин

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