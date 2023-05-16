Шеф Пентагона и госсекретарь заверили сенаторов, что Киев получает все необходимые вооружения для победы над Россией

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Госдепа Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса во вторник, 16 мая, заявили, что администрация Соединенных Штатов поставляет Украине вооружения, с которыми она сможет одержать победу, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос предоставляется ли Киеву вооружения, с помощью которого он сможет одержать победу и завершить конфликт, Остин сказа: «Да, я считаю, что это так. И это то, о чем мы с министром обороны Украины говорим почти еженедельно. И, конечно, мы встречаемся каждый месяц вместе с министрами обороны примерно из 50 стран и обсуждаем потребности Украины в этом. Мы надеемся, что Украина в дальнейшем начнет изменять ситуацию на поле боя».

Со своей стороны глава Госдепа Энтони Блинкен, который тоже присутствовал на слушаниях, подтвердил слова Остина и напомнил, что «США начали поставлять Украине вооружения задолго до начала конфликта с Россией, чтобы у украинских вооруженных сил было все необходимое для отражения агрессии».

«В некоторых случаях вооружения поставлялись «по-тихому», чтобы не дать России повода», – добавил Блинкен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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