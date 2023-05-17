Кишинев денонсирует десять соглашений о сотрудничестве с СНГ

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко на брифинге в среду, 17 мая, заявила, что Кишинев намерен денонсировать десять соглашений с СНГ из-за их «стерильности», – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Ревенко сказала: «В результате проверки было установлено, что у МВД есть 32 соглашения о сотрудничестве с СНГ. Вследствие качественного анализа, учитывающего перспективы, а также риски для Молдавии, которые несут эти соглашения, которые появятся, если эти соглашения продолжат действовать, мы констатировали, что десять из них являются скорее «стерильными» и неподходящими, поэтому мы начали процедуру по денонсации».

«Соглашения касаются работы пограничных служб, а также урегулирования чрезвычайных ситуаций», – отметила глава молдавского МВД.

Кишинев, Иван Бабурин

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