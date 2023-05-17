В Совбезе ООН распространили письмо в связи с заявлением главы украинской разведки о намерении «убивать россиян по всему миру»

Постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль, страны председательствующей в СБ ООН в этом месяце, в среду, 17 мая, распространила в Совете Безопасности копию письма от 10 мая российского коллеги Василия Небензи в связи с признанием главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в совершении терактов против россиян и его заявлениями о намерениях «убивать граждан РФ по всему миру», – сообщают СМИ.

В письме Василия Небензи к членам Совбеза ООН говорится, что слова главы военной разведки Украины являются проявлением русофобии, подстрекательством к насилию по национальному признаку, а заявления Буданова о планах убивать русских нарушают как минимум конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации.

«Еще одним примером ненавистнических высказываний и подстрекательства к терроризму стал социологический опрос, организованный украинским агентством новостей УНИАН в официальном Telegram-канале, о том, кто должен быть следующим после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (оба убиты в результате террористических атак) и Захара Прилепина (ранен в результате террористической атаки)», – отмечается также в письме российского постпреда при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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