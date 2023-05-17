Официальный представитель правительства Золтан Ковач в среду, 17 мая, заявил, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что угроза Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба» ставит не только под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает ее национальному суверенитету.

В заявлении Сийярто, опубликованном в Twitter Золтана Ковача, говорится: «Угроза Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба» не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии»

Следует напомнить, что в публикации The Washington Post от 13 мая, где разбирается порция секретных документов «утекших» из Пентагона, упоминается заявление Зеленского о желании «взорвать» нефтепровод «Дружба».

Будапешт, Иван Бабурин

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