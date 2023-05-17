В Гааге будет создан реестр ущерба, причиненного Украине

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в среду, 17 мая, заявил, что на встрече в Рейкьявике Совет Европы официально утвердил создание реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, – сообщает ТАСС.

В своем микроблоге в Twitter Хукстра написал, что «реестр будет базироваться в Гааге. Он создан в тесном сотрудничестве с Украиной и будет получать, обрабатывать и хранить заявки на компенсацию ущерба».

Амстердам, Иван Бабурин

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