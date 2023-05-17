Байден уверен, что дефолта США по госдолгу не будет

Президент США Джо Байден перед поездкой в Японию на саммит G7 в среду, 17 мая, заявил, что уверенность в том, что дефолт по госдолгу Соединенным Штатам не грозит, – сообщает агентство Associated Press.

В ходе своего выступления в Белом Доме Байден сказал: «Я уверен, что у нас будет соглашения по бюджету, и Америка не объявит дефолт. Я и Конгресс США достигнем компромисса, потому что иной альтернативы нет».

Следует отметить, что президент США отменил планировавшиеся после саммита «Большой семерки» визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем дефолта.

Вашингтон, Иван Бабурин

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