Минобороны России: В Киеве полностью уничтожено пять американских «Патриотов»

Министерство обороны России в среду, 17 мая, заявило, что ночью 16 мая, в Киеве было уничтожено пять американских установок ЗРК Patriot.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США».

Москва, Иван Бабурин

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