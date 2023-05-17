США на саммите G7 объявят новые антироссийские санкции для выполнения ранее введенных

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 17 мая, заявил, что на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая Соединенные Штаты объявят новый пакет антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ на борту самолета президента США перед вылетом в Японию советник Байдена сказал: «У США будет пакет санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения ранее введенных. Также в обсуждении лидеров G7 на встрече в Японии значительное место займет конфликт на Украине».

Кроме того, Салливан сообщил, что лидеры стран участниц G7 на саммите в Хиросиме планируют провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы рассчитываем на некоторое взаимодействие между лидерами «Группы семи» и президентом Зеленским. Параметры этого взаимодействия еще прорабатываются. Подробности по этому вопросу мы сообщим позже, когда у нас будет больше информации».

Вашингтон, Иван Бабурин

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