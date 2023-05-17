Стало известно, какие страны отказались подписывать декларацию об ущербе Украине

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая в среду, 17 мая, заявила, что на саммите Совета Европы (СЕ) в Рейкьявике шесть стран не подписали декларацию о создании реестра ущерба Украине, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Мудрая написала: «В Рейкьявике, на саммите глав государств и правительств Совета Европы, 43 страны и Европейский союз подписали договор о реестре ущерба. Не подписали: Азербайджан, Армения, Босния, Венгрия, Сербия, Турция».

Киев, Иван Бабурин

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