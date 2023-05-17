В руководстве ООН никак не отреагировали на заявление главы украинской разведки о планах «убивать русских, где бы то ни было»

Постоянное представительство России при ООН в среду, 17 мая, заявило, что руководство ООН никак не отреагировало на заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о планах «убивать русских, где бы то ни было», а также о признании в причастности Киева к терактам против известных россиян, – сообщают СМИ.

В сообщении постпредства, опубликованном в Telegram-канале российского МИДа, в частности, говорится: «Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания К.Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Офис официального представителя Генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима. Столь странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников Секретариата и свидетельствуют о политической ангажированности».

Россия также призвала «руководство ооновских структур, а также информационные службы Всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России».

Ранее сегодня Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН письмо по поводу ненавистнических заявлений главы ГУР Буданова о планах «продолжать убивать русских, где бы то ни было».

Со своей стороны, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в среду, 17 мая, комментируя заявление главы ГУР Кирилла Буданова о намерении «убивать русских» призвал избегать «разжигающей» риторики.

На брифинге Дюжаррик сказал: «Я не могу верифицировать заявления, которые были сделаны, но я могу сказать вам, что мы выступаем против любых терактов, кто и где бы их ни осуществлял. Важно, чтобы риторика властей была сфокусирована на умиротворении ситуации, а не ее разжигании».

Москва, Иван Бабурин

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