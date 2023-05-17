Киссинджер объяснил, зачем следует принять Украину в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что принять Украину в НАТО надо для того, что бы она не могла принимать самостоятельные решения, – сообщает в среду, 17 мая, издание Economist.

В интервью изданию Киссинджер сказал, считает, что «Россия больше не является конвенциональной угрозой. А Украину Европа активно вооружает. Поэтому она станет страной с наилучшим вооружением и наименее стратегическим опытным руководством».

«Если война закончится потерей Россией некоторых из своих приобретений, мы, возможно, получим недовольную Россию, но также и недовольную Украину. Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», – заявил экс-госсекретарь США и добавил: «Если бы была возможность поговорить с Владимиром Путиным, я бы сказал ему, что с Украиной в НАТО ему тоже было бы безопаснее. Но европейцы не хотят видеть Украину в альянсе, так как они предпочитают вооружить ее и заставить воевать».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»