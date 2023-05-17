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Четверг, 18 мая 2023, 01:42 мск

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Боррель предложил продолжать вооружать Киев через Европейский фонд мира

Жозеп Боррель Фото: www.eeas.europa.eu

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предложением увеличить «Европейский фонд мира» на 3,5 миллиарда евро для военной помощи Украине, – сообщает в среду, 17 мая, агентство Reuters.

Со ссылкой на источники в Евросоюзе агентство пишет, что Боррель предложил странам вложить дополнительные средства в «Европейский фонд мира», который уже выделил около 4,6 миллиарда евро на вооружение Украины.

«В фонде заканчиваются деньги, а внешнеполитическая служба ЕС хочет быть уверена, что финансов будет достаточно для обеспечения военной помощи Украине и другим странам», – сказал собеседник Reuters.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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