Ряд европейских стран договорились усилить координацию по соблюдению антироссийских санкций

Министерство иностранных дел Финляндии в среду, 17 мая, заявило, что делегации из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Финляндии в ходе трехдневных консультаций договорились усилить координацию по соблюдению международных санкций, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД Финляндии, говорится: «По итогам встречи было принято решение об активизации сотрудничества в обеспечении соблюдения санкций, усилении единообразного применения таможенного контроля, гармонизации процессов выдачи разрешений и увеличении регулярного обмена информацией и передовым опытом. Стороны договорились разработать единую инструкцию для компаний о том, как выявлять уклонение от санкций».



В финском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что «поскольку значительная часть европейского экспорта, в том числе подсанкционного, идет через российскую территорию в третьи страны, Западные страны обязаны бороться с попытками обойти ограничения. Это ключевая задача для тех государств, которые находятся в авангарде соблюдения санкций».

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»