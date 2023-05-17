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Четверг, 18 мая 2023, 01:42 мск

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Ряд европейских стран договорились усилить координацию по соблюдению антироссийских санкций

Министерство иностранных дел Финляндии в среду, 17 мая, заявило, что делегации из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Финляндии в ходе трехдневных консультаций договорились усилить координацию по соблюдению международных санкций, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД Финляндии, говорится: «По итогам встречи было принято решение об активизации сотрудничества в обеспечении соблюдения санкций, усилении единообразного применения таможенного контроля, гармонизации процессов выдачи разрешений и увеличении регулярного обмена информацией и передовым опытом. Стороны договорились разработать единую инструкцию для компаний о том, как выявлять уклонение от санкций».

В финском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что «поскольку значительная часть европейского экспорта, в том числе подсанкционного, идет через российскую территорию в третьи страны, Западные страны обязаны бороться с попытками обойти ограничения. Это ключевая задача для тех государств, которые находятся в авангарде соблюдения санкций».

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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