СМИ: G7 и ЕС не сошлись в позиции по Китаю

Страны Евросоюза и «Группы семи» не пришли к соглашению о своей позиции по Китаю в официальных документах. Европейские чиновники настороженно относятся к идее прямых антикитайских высказываний, пишет Financial Times.

«Группа семи» планировала объявить о совместном противодействии экономическому давлению со стороны КНР. Чиновники ЕС волнуются, что это создаст впечатление, будто Запад намерен выступить против всего остального мира.

«За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях», – говорится в статье.

В Брюсселе уверены, что разумнее «изменить поведение» Пекина путем взаимодействия. «Неужели действительно нужно напрямую показывать пальцем на Китай?» – усомнился еврочиновник в беседе с изданием.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила ранее, что ЕС не желает полного разрыва экономических связей с Китаем. Но регион зависит от поставок критически важного сырья из КНР, поэтому нужно уменьшить связанные с этим риски.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»