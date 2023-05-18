Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев в Челябинске в четверг, 18 мая, провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения.
на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Медведев написал: «В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК. Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники».
Челябинск, Иван Бабурин
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