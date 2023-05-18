СМИ: НАТО на саммите в Вильнюсе примет секретные военные планы на случай войны с Россией «впервые со времен СССР»

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены Североатлантического союза планируют утвердить секретные военные планы на случай войны с Россией, – сообщает в четверг, 18 мая, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на высокопоставленных представителей альянс пишет, что на саммите, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы, государства блока обсудят и примут «тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен Советского Союза будет описано, как реагировать на гипотетическое нападение со стороны России».

Как пишет Reuters, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «теперь страны -члены Североатлантического альянса будут больше и чаще проводить совместные учения, размещать больше сил высокой готовности посредством новой модели военных сил, усиливать командные и контролирующие структуры. ...На июльском саммите будет согласована и долгосрочная программа по переводу Украины на стандарты блока. Она предусматривает отказ страны от стандартов, доктрин, вооружения советских времен на стандарты, доктрины и вооружение альянса, чтобы страна стала полностью совместима с НАТО».

Со своей стороны, руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр отметил, что подобные планы открывают «новую эру коллективной обороны».

«Усиление НАТО в Европе направлено против политики Москвы. Военные службы НАТО следят за все более агрессивной схемой поведения России. Вместе мы добились самого значительного усиления со времен холодной войны, но эта работа не завершена. Конфликт может постучаться в наши двери в любой момент» и НАТО должен быть готов к этому», – подчеркнул Бауэр.

В свою очередь, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи после совещания начальников штабов НАТО заявил, что «НАТО из военного блока, ориентированного на проведение операций за пределами своих границ, превращается в организацию, призванную и готовую защищать каждый сантиметр своей территории. ...Наши региональные планы направлены на защиту конкретных территорий НАТО. Они объединяют национальные оборонительные планы стран, находящихся на передней линии, с планами НАТО, что должно оптимизировать возможности по переброске сил в нужное время в нужном месте».

Брюссель, Иван Бабурин

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