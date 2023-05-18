Лондон и Осло договорились усилить защиту подводной инфраструктуры в Северной Атлантики

Минобороны Великобритании в четверг, 18 мая, сообщило, что в Центре морских операций в Лондоне между Соединенным Королевством и Норвегией было подписано Соглашение о намерениях по «усилению безопасности в Северной Атлантике». Лондон и Осло договорились об укреплении сотрудничества по вопросу защиты критической подводной инфраструктуры и противолодочной обороны, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении британского минобороны говорится: «Растущее использование морского дна в энергетических и коммуникационных целях привело к увеличению возможностей противников угрожать критически важной подводной инфраструктуре Запада, о чем свидетельствует повреждение трубопровода «Северный поток», в результате чего Великобритания и Норвегия совместно усилили патрулирование в регионе».

Лондон, Иван Бабурин

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