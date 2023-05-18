Лондон подтвердил применение Киевом дальнобойных ракет Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арилем Граммом в четверг, 18 мая, заявил, что Украина начала использовать переданные Лонодном дальнобойные ракеты Storm Shadow, – сообщает Sky News.

В ходе общения с журналистами Уоллес сказал: «Все, что я могу сказать, – это то, что, по моей информации, Storm Shadow уже использовалась после того, как мы объявили о ее отправлении в Украину. Предоставление Storm Shadow является некоторого рода смягчением ситуации, при которой Украина пока не может получить современные истребители, о которых просит».

Напомним, вечером 12 мая ВСУ выпустили по Луганску две ракеты Storm Shadow. Ранее Лондон сообщил о передаче таких ракет Киеву. В результате обстрела пострадали шестеро детей.

Лондон, Иван Бабурин

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