Глава минобороны Британии хочет сменить Столтенберга на посту генсека НАТО

Глава британского минобороны Бен Уоллес во время визита в Берлин заявил, что хотел бы быть следующим генсеком НАТО, – сообщает в четверг, 18 мая, британское издание Independent.

«Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которую я бы хотел получить. Это было бы фантастически. НАТО чрезвычайно важна для безопасности всех нас. Я был бы рад внести свою лепту, чтобы вы могли безопасно лежать в постели ночью»

«Но мне также очень нравится нынешняя работа. Я имею в виду быть министром обороны британского правительства в период реформ и инвестиций, как Борис Писториус», – отметил Уоллес

Следует напомнить, что представитель Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску 12 февраля текущего года заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, в октябре 2023 года. Позже, 10 мая Йенс Столтенберг подтвердил инормацию о завешении полномочий на посту генсека НАТО.

Следует отметить, что согласно информации европейский СМИ на пост генсека НАТО также претендует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

Берлин, Иван Бабурин

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