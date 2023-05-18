Пентагон случайно на $3 млрд. завысил стоимость поставленного Киеву вооружения

Пентагон из-за бухгалтерской ошибки завысил стоимость поставленной Киеву военной техники примерно на $3 млрд и теперь может осуществить Киеву дополнительные поставки, – сообщает, в четверг, 18 мая, агентство Reuters.

Высокопоставленный источник из Пентагона сообщил агентству: «Мы обнаружили несовпадения в том, как мы оценили поставленную технику».

Собеседники Reuters сообщили, что речь идет об «ошибке» примерно в $3 млрд. Конгресс будет уведомлен об этом уже в четверг.

«По мере того как министерство обороны будет более детально расследовать инцидент, объемы неверно оцененной военной техники, направленной с американских складов, могут вырасти», – отметил источник агентства.

Вашингтон, Иван Бабурин

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