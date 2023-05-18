Башар Асад прибыл в Саудовскую Аравию впервые с начала кризиса

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в четверг, 18 мая, впервые с начала конфликта в республике посетил Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги Арабских государств (ЛАГ), – сообщает телеканал Al Arabiya.
В сообщении телеканала говорится: «Башар Асад прибыл в Джидду, где состоится встреча глав государств, состоящих в организации ЛАГ. Это его первый визит в королевство с начала кризиса в Сирии».
Напомним, что страны-члены Лиги Арабских государств 7 мая единогласно проголосовали за возвращение Сирии в организацию. Приглашение на встречу Асад получил через посла ОАЭ в Иордании.
Джидда, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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