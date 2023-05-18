Президент Мексики обвинил США во вмешательства во внутренние дела страны

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Национальном дворце в четверг, 18 мая, заявил, что власти США финансируют группы, противостоящие законно действующему правительству Мексики и этому есть доказательства, – сообщают СМИ.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил: «В отношении министра национальной обороны Луиса Кресенсио Сандовала распространялись компрометирующие материалы, якобы связанные с покупкой им дорогого жилья и поездками за границу. Эта информация основана на расследованиях группы Клаудио Гонсалеса, получающей поддержку от правительства Соединенных Штатов».

«Почему мы видим нападки на вооруженные силы, а в данном случае на генерала? Потому что раньше они (США, – прим.ред.) делали то, что хотели, позволяли себе все… Но порядок уже наведен, и Мексика не находится под протекторатом какого-либо иностранного правительства. Им придется научиться уважать нас», – подчеркнул мексиканский лидер.

Мехико, Иван Бабурин

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