В Пентагоне заявили, что починили Patriot после попадания российской ракеты

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 18 мая, заявила, что пострадавший в результате российского удара на Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot полностью отремонтирован после полученных повреждений, – сообщают СМИ.

В частности, представитель Пентагона сказала: «Одна система Patriot была повреждена, но теперь ее отремонтировали, и она полностью возвращена в рабочее состояние. США предоставили Украине некоторую помощь в починке системы».

Напомним, что накануне в российском минобороны сообщили, что во вторник гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.

Вашингтон, Иван Бабурин

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