Более четырех тысяч итальянцев отправятся укреплять Восточный фланг НАТО

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента в четверг, 18 мая, заявил, что в течение 2023 года направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление Восточного фланга НАТО, – сообщает Corriere della Sera.

В ходе своего выступления Крозетто сказал: «Минобороны продолжит участие в реализуемых НАТО инициативах на Восточном фланге. Здесь наши обязательства предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3400 человек, что в рамках техники означает 600 средств, пять морских и около 30 воздушных единиц. Планы министерства предусматривают, в том числе, размещение в Балтийском море корабля с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны в качестве вклада в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона».

«Итальянские военные примут участие в 43 миссиях за рубежом, из них девять относятся к деятельности НАТО, 13 – Евросоюза и семь под эгидой ООН. Затраты на всё составят 1,3 миллиарда евро», – добавил итальянский министр обороны.

Рим, Иван Бабурин

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