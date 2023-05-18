Агентство по противоракетной обороне США не смогло выполнить всех задач, определенных на 2022 год

Счетная палата правительства США в четверг, 18 мая, сообщила, что агентство по противоракетной обороне (MDA) страны не выполнило всех задач, поставленных на 2022 год, – сообщают СМИ.

В пресс-релизе, распространенном американской Счетной палатой, в частности, говорится: «Агентство министерства обороны разрабатывает системы для обнаружения и отслеживания ракетных атак, перехвата и уничтожения ракет в полете. Каждый год MDA устанавливает цели для систем, которые оно планирует поставить военным, и испытаний, которые она намерено провести. Мы обнаружили, что MDA не достигла этих целей в 2022 финансовом году».

«Агентство не поставило все запланированные перехватчики и не провело модернизацию радаров. MDA также не завершило запланированные летные, наземные и кибер-тесты своих систем. В 2022 году MDA продолжало поставлять военным перехватчики и модернизированные радары, в том числе те, которые должны были быть поставлены в предыдущие годы, но не достигло своих годовых целей. В результате у противоракетной обороны оказалось меньше боевых возможностей, чем планировалось», – говорится в сообщении Счетной палаты правительства США.

В записке Счетной палаты также говорится, что с момента создания агентства MDA в 2002 году Пентагон потратил на него более 194 миллиардов долларов, в том числе 10,4 миллиарда долларов в 2022-м финансовом году.

Вашингтон, Иван Бабурин

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