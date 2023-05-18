Россия предпримет все меры для нейтрализации угроз, исходящих от киевского режима

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности, посвященном теме западных поставок оружия Киеву, в четверг, 18 мая, заявил, что Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Возрастающий поток отправляемого на Украину оружия свидетельствует о том, что государства – члены НАТО хотят обострения конфликта. Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Цели специальной военной операции будут выполнены».

Российский дипломат также отметил, что «западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию».

«Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы», – подчеркнул представитель России и добавил: «Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»