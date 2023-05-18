КНР: Постоянная поставка вооружений Киеву усложнит переговоры о мире

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности в четверг, 18 мая, заявил, что Постоянная поставка в зону украинского конфликта оружия усложнит начало переговоров о мире, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гэн Шуан сказал: «Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома, что усложнит начало мирных переговоров. Надежда на прекращение огня будет более призрачной».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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